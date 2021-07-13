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Gaziköy- Dilekkaya anayolu trafiğe kapatıldı

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Gaziköy- Dilekkaya anayolu trafiğe kapatıldı
Gaziköy- Dilekkaya anayolunda bakım ve onarım çalışmaları  nedeniyle yol bugünden itibaren ikinci duyuruya kadar trafiğe kapatıldı.
Karayolları Dairesinden yapılan açıklamada, yolun kapalı olduğu süre içerisinde çalışması yapılan kesimlerde trafiğin servis yollarından kontrollü olarak verileceği belirtildi.
Sürücülerin, belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 
 
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