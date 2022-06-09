Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” eserleri başkent Lefkoşa’da yaşayacak

Ümit İnatçı’nın küratörlüğünü yaptığı ve fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” adlı 15. kişisel sergisinden iki eser, LTB merkez binasında ve Bandabuliya’da Lefkoşalılarla buluşmaya devam edecek.



Sanatçı Gazi Yüksel belediyeyi ziyaret ederek, iki çalışmasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teslim etti.



LTB'den verilen bilgiye göre, ülke fotoğraf sanatına 41 yıldır çalışmalarıyla katkı koyan fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel’i tebrik eden Başkan Harmancı, bu tür sergilerin yerel yönetimler için de değerli ve eşsiz bir toplumsal bellek oluşturduğunu dile getirdi.



-Geçmişle bugünün izdüşümlerinden oluşan sürrealist hikayeler ortaya çıktı



Fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel ise, 41 yıldır fotoğrafla profesyonel olarak ilgilendiğini söyleyerek “Evvel Zaman Dışında” sergisinin bir fotoğraf mühendisliği projesi olduğunu belirtti.



"Görüntü işleme programıyla gerçekleştirilen fotoğraf mühendisliği projesiyle geçmişle bugünün izdüşümlerinden oluşan sürrealist hikayeler yarattığını" anlatan Yüksel, araştırma, inceleme ve yorumlamaya dayalı fotoğraflar ortaya çıktığını kaydetti.