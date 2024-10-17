Gazeteciler Birliği’nde görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin (KTGB) geçen hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda yönetim kuruluna seçilenler, görev dağılımını yaptı. Başkanlığa Efdal Keser getirildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Genel Kurul sonrası dün ilk Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Görev dağılımına göre, Osman Kurt Asbaşkan, Canan Onurer Genel Sekreter, Bertuğ Topal Mali İşler Sekreteri, Ahmet Karagözlü Eğitim Sekreteri, Serap Şahin Örgütlenme Sekreteri, Ülgen Aksay Dış İlişkiler Sekreteri, Cenk Mutluyakalı ve İltaç Aslım da Faal Üyeler oldu.

