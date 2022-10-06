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Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu, Cumartesi yapılıyor

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Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu, Cumartesi yapılıyor
 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu, 8 Ekim Cumartesi günü toplanıyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan The Paradise Park’ta saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’da, faaliyet ve mali raporlar okunup oylanacak ve yeni Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu ve Onur Kurulu için seçim yapılacak.
 
KTGB tüzüğünün 10’uncu maddesi uyarınca Genel Kurul’a toplantı tarihinden en az üç ay önce derneğe üye olan ve derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş asli üyeler katılabilecek.
 
Tüzüğün 15’inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin ise yarın sabah saat 10.00’a kadar adaylıklarını yazılı başvuru ile mevcut Yönetim Kurulu’na yapması gerekiyor.
 
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