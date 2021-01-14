Gazeteciler Birliği'nden Kıbrıslı Rum Gazeteci Paraschos'a destek

Gazeteciler Birliği, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Paraschos’a yazılı açıklamayla destek belirtti.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nicos Anastasiades hakkında “K” dergisinde kaleme aldığı yazısının ardından yaşanan olaylar endişe verici olarak nitelendirildi.

“Bu durum, Güney Kıbrıs’taki basın özgürlüğünün sorgulanması açsından da önem arz etmektedir” denilen açıklamada, yaşanan olay nedeniyle Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Paraschos’un istifa ettiği dile getirildi.

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, gazetecilikte haysiyet, prestij ve ahlak her şeyden önemlidir. Gazeteciyi susturmaya, manipüle etmeye ve baskı kurmaya hiç kimsenin hakkı yoktur” denilen açıklama şöyle sürdü:

“İfade özgürlüğü ve bu özgürlüğün en etkili ve çağdaş yöntemlerle kullanılmasını içeren basın özgürlüğü, günümüz ileri demokrasilerinin köşe taşlarındandır. Dünyanın birçok ülkesinde bağımsız habercilik yapmaya çalışan gazeteciler çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Basın özgürlüğüne yönelik tehditler demokrasileri de tehlikeye atmaktadır.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışanlar çoğunlukla karşılarında kendilerini susturmak isteyen güçleri buluyor. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı ülkelerde gazeteciler, sansüre uğruyor, tehdit alıyor, kötü muameleye maruz kalma gibi risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde basın özgürlüğü ya yok veya ciddi derecede kısıtlanmış durumdadır.

İfade ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara, demokrasinin yara almasına müsaade etmeyeceğimiz gibi basın özgürlüğünün arkasında dimdik ayakta durmaya da devam edeceğiz”

Gazeteciler Birliği’nin basın özgürlüğü adına Güney Kıbrıs’taki Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Paraschos’a destek belirttiği kaydedilen açıklamada, “Basın özgürlüğü, hayatın özgürlüğüdür” dendi, Birliğin gazete veya gazetecilerin sesini kısmaya, sindirmeye yönelik bu tür uygulamaların karşısında olduğu vurgulandı.