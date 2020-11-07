Gazeteciler Birliği'nde yetkili kurullar belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında yetkili kurullar belirlendi.

KTGB Yönetim Kurulu Ali Cansu, Dilek Kodan, Tarkan Kavaz, Rahme Çiftçioğlu, İbrahim Güneşer, Aliye Özenci, Melek Arabacıoğlu, Duygu Alan ve Ali Sefer'den oluştu.

Onur Kurulu'nda Mustafa Kortun, Süleyman Ergüçlü ve Ali Baturay; Denetçiler Kurulu'nda Özcan Özcanhan ve Belgin Demirel görev yapacak.

Toplantıda ayrıca birliğin TAK ve BRT yönetimindeki temsilcileri seçildi.TAK yönetim kurulunda Artun Çağa, BRTK yönetim kurulunda ise İbrahim Güneşer yer alacak.

"Çoğulculuk günümüz dünyasında çok daha önemli hale geldi"

Paradise Park’ta saat 10.30’da başlayan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu’nda faaliyet raporu ile mali raporun onaya sunulmasının ardından Birlik Başkanı Sami Özuslu konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk basınının geçmişe göre birçok bakımdan gelişmiş olmasına rağmen bugün çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “zaman zaman yaptığımız girişimler sonucu geçici tedbirler alınsa da, devlet katında basın sorunları ile ilgili bir bakanlık, daire, müdür, görevli olmadığını” vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumunun tarihinin hep mücadele ve çile ile dolu olduğuna işaret eden Özuslu, verilen varoluş ve özne olma mücadelesinin en önemli unsurlarından birinin de basın olduğunu, çoğulculuğun günümüz dünyasında çok daha önemli hale geldiğini belirtti.

Özuslu, Gazeteciler Birliği’nde görev yapan herkese teşekkür ederek bundan sonra görev alacak kişilere de başarılar diledi.