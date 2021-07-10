Gazeteciler Birliği, “Medya Başarı Ödülleri" verildi

KTBG’nin, Olağanüstü Genel Kurulu Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği Kompleksinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştiriliyor. Genel Kurul’un başında “medya başarı ödülleri” ve “hizmet onur ödülleri” verildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği “Medya Başarı Ödülleri Töreni” gerçekleştirildi.

KTBG’nin, Olağanüstü Genel Kurulu Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği Kompleksinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştiriliyor. Genel Kurul’un başında “medya başarı ödülleri” ve “hizmet onur ödülleri” verildi.

TAK’tan Erol Uysal Fotoğraf Ödülü, Cemre Peral Yanıker Genç Yetenek Özel Ödülü alırken, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Şebnem Faslıgil ve Fezile Atüf Öksüz’e Hizmet Onur Ödülü verildi.



Törende, meslekte 25’inci yılını dolduranlara “Hizmet Onur Ödülü” plaketleri verildi.

Öte yandan, KTGB’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 11 Temmuz Basın Günü etkinliğinin bu yıl da yapılmayacağı açıklandı.

MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

2021 Medya Başarı Ödülleri şu şekilde:

“1.YAZILI BASIN VE YENİ MEDYA YAYINLARI:

a) Haber: Devrim Demir (“Biz Özel İzinliyiz” başlıklı haberiyle) Yenidüzen Gazetesi.

b) Fotoğraf: Erol Uysal (Akıncı Fotoğrafı) TAK Ajansı

c) Röportaj: Hüseyin Özbarışçı (Genç Girişimler Seri röportaj ile) Yenidüzen Gazetesi

d) Web Haber: Mustafa Seymen (Sürecin Mağdurları Haber Kıbrıs)

e) Spor: Ahmet Ogan (KTSYD Başkanlarının Tarihsel Süreci) Kıbrıs Gazetesi

g) Sürekli Dergi ve/veya Gazete eki: Birol Bebek (Zoom Dergi)

2.TELEVİZYON

a) Televizyon Haberi: Özlem Çimendal (Maraş Haberi) BBC Türkçe

b)TV Haber Programı: Muazzez Gazihan ( Siyasetin Satırarası programıyla (Kıbrıs Genç TV)

d) Haber Spikeri Aysel Çağansoy ( BRTK)

f) Magazin: (İpek Çelik ile Adım Adım Ada) Hazırlayan Sunan: İpek Çelik, Yönetmen: Alkan Baş (Ada TV)

ÖZEL ÖDÜLLER 2021

1) Genç Yetenek Özel Ödülü: Mustafa Sarpten (Kameraman- BRTK), Bahar Derya (Kıbrıs Ne Haber), Cemre Peral Yanıker ( TAK Ajansı)

2) Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: Ramazan Safa (Kıbrıs Gazetesi)

3) Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü: Murat Obenler (Yenidüzen Gazetesi)

4) Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: Özen Çatal”

25’İNCİ YILINI DOLDURANLARA HİZMET ONUR ÖDÜLÜ

Basın sektöründe 25’inci yılını doldurarak “Hizmet Onur Ödülü” alan isimler şöyle:

“Alkan Baykent, Leman Aslım, Hüseyin Çakır, Kemal Darbaz, Selda İçer, Şebnem Faslıgil, Yeşim Tuncel, İlkay Zeki, Songuç Kürşad, Tamer Atagül, Fezile Atüf Öksüz, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Ali Cansu, Senem Gök, Tarkan Kavaz, Türcan Heper, İsmet Özgüren, İbrahim Güneşer, Ayşe Denizoğlu, Sezcan Işıktaş, İltaç Aslım, Yongül Ertaç, Eran Yalgın, Hakkı Yazgan, Emine Hoca, Çelik Selkan, Ahmet Hacıvelioğlu, Cem Çardak, Çelen Oben, Hüseyin Kamalı, Sami Özuslu, Osman Kurt, Rukiye Kurt, Deniz Zeki Serter, Ahmet Aziz.”