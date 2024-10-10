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Gazeteciler Birliği Genel Kurulu cumartesi yapılıyor

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) Olağan Genel Kurulu cumartesi yapılıyor.

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Gazeteciler Birliği Genel Kurulu cumartesi yapılıyor
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Lefkoşa’da Birlik kompleksindeki Paradise Park salonunda saat 10.00'da başlayacak genel kurulda, nisabın olmaması halinde 30 dakika beklenecek.
Divanın oluşturulmasıyla başlayacak toplantıda, KTGB Başkanı Emin Akkor konuşma yapacak ve ardından faaliyet ve mali raporlar üyelerin bilgisine ve oyuna sunulacak.
Daha sonra iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları için seçime geçilecek.
KTGB Genel Kurulu, dilek ve temenniler bölümüyle tamamlanacak.
Öte yandan KTGB tüzüğü gereği Genel Kurul'da yönetime aday olmak isteyenlerin başvuru süresi yarın saat 09.59'da dolacak. Başvurularını yazılı olarak KTGB sekreterliğine yapılması gerekiyor.
 
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