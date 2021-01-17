Gayem Beauty Studio direktörü pozitif olduğunu açıkladı

Gayem BeautyStudio direktörü Gaye Arıcı, PCR testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Gaye Arıcı, Gayem Beauty Studio'nun tedavisi tamamlandıktan sonra açılacağını belirti. Arıcı, temaslılarını Sağlık Bakanlığı'na bildirdiğini söyledi. Arıcı, 9 Ocak 2021 tarihinden itibaren kendisi ile temas edip aranmayan kişilerin test yaptırıp kendilerini izole etmelerini istedi.

Arıcı'nın paylaşımı şöyle:

"Dün Güzelyurt Yakın Doğu dispanserinde yaptırdığım Covid-19 test sonucum bugün sabah saatlerinde pozitif çıkmıştır..ben aklımda olan temaslılarımı sağlık bakanlığına bildirdim...benimle 9 Ocak 2021'den itibaren temas edip de aranmayan kişiler lütfen testlerini yapıp kendinizi izole etsin..Gayembeautystudio tedavim bittikten sonra tekrar hizmete geçecektir...bu durum herkesin başına gelebilecek bir durum...ben hijyen kurallarına uyarak bu virüsü bulaştım... dedikodu yapmak yerine steril olup birbirinizle mesafeli olun... dualarınızı eksik etmeyin"

