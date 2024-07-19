“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor

Kıbrıs kültürü ve geleneklerini yaşatmaya büyük önem veren Kıbrıs Developments tarafından hayata geçirilen ve Alsancak’ta faaliyet gösteren Gave, 5’inci yılını kutluyor. Eski Kıbrıs köy kahvelerini yansıtan bir mimariye sahip olan Gave; Icona Cyprus Projesi ile Kıbrıs kültüründe ikon olmuş değerleri yerli halka hatırlatmak ve ekspat nüfusa tanıtmak amacı ile 5. yıla özel bir sergi serisine başladı. Ayda iki kez Pazar günleri, Gave'nin gelenekselleşen açık büfe kahvaltısına gelen ve sonrasında da meydanında vakit geçirmek için kalan ziyaretçilerine özel; bir durağan bir de hareketli olmak üzere devam edecek olan Icona Cyprus Sergi serisinin ilki Gave'nin logosu olan iskemle ile başlatıldı.

Usta - çırak ilişkisinin devam ettirildiği ve üretimin bir toplumun geleceği için ne kadar değerli olduğunu yansıtan en özel örneklerinden biri olan Özkan Öke ve Erkin Aday'ın iskemle örme ritüeli ile benzersiz bir kültürel yolculuğa çıkıldı. İskemle'nin yapılış aşamalarının tümünün gözlemlenebildiği bu etkinlikte, merak edilen detaylar soruldu ve bilgiler paylaşıldı. Gave'nin "Yarına Ne Bırakıyoruz" misyonu ile bağdaşan görüntüler ortaya çıktı.

Gave; Icona Cyprus Projesi kapsamındaki ikinci sergi, 21 Temmuz Pazar günü "Hatırla Unutma" markası ile "Fotoğrafla Hafızanın Peşinde" isimli atölye ile gerçekleştirilecek.