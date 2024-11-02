banner913
banner932
''Kıbrıs Türk halkı için tüm imkanları seferber ettik''
''Kıbrıs Türk halkı için tüm imkanları seferber ettik''
27 0
Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
29 0
 
Türkiye aleyhine tazminat kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi
Türkiye aleyhine tazminat kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi
30 0
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mevkidaşı Işıkhan’la görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mevkidaşı Işıkhan’la görüştü
29 0
“İsias davası, cinayet davasına dönüştü”
“İsias davası, cinayet davasına dönüştü”
36 0
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
45 0
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
24 0
banner1059

GAÜ’de hizmet içi eğitim seminerleri tamamlandı

banner1020

Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) lisans ve lisansüstü çalışmalarında bilimsel düzeyin gelişmesi ve AR-GE alanlarına ilişkin stratejilere yönelik çalışmalarda nitelik gücünü artırmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri tamamlandı.

banner1045
GAÜ’de hizmet içi eğitim seminerleri tamamlandı
banner971
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Eğitim- Öğretim ve Araştırmada Mükemmeliyet Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen hizmet içi eğitimi seminerler dizisinin sonuncusu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.
 
Farklı disiplinlerden öğretim üyelerini bir araya getiren seminerin açılışında, Merkez Başkanı Prof. Dr. Terin Adalı, çeşitli araştırma ve geliştirme alanlarına odaklı hizmet içi eğitim seminerlerinin etkinlikle süreceğini belirtti.
 
Seminerin sonunda; GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu‘na  "Akademik Başarı Ödülü",  GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever tarafından takdim edildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.