GAÜ rektörü, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever göreve gelmesinin ardından başlattığı nezaket ziyaretleri kapsamında, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.





GAÜ’den verilen bilgiye göre, geçen hafta yapılan ziyarette Yurtsever’e, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu ve Genel Sekreter Aylin Ayhan da yer aldı.

Yurtsever, Ertuğruloğlu’na üniversitenin 40’ıncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağını hatırlatarak, Girne Amerikan Üniversitesi’nin ulusal dava tezlerinin savunulması olmak üzere, bölgesel ve uluslararası tanınırlığının artırılmasına yönelik bilimsel çabalarının devam edeceğini belirtti.

