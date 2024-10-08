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GAÜ ile ALKÜ arasında protokol imzalandı

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile TC Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında “Akademik İşbirliği ve İyi Niyet Protokolü” imzalandı.

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GAÜ ile ALKÜ arasında protokol imzalandı
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GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokol, üniversitenin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 2024-2025 Akademik Yılı içerisinde, iki tarafın imzaladığı ilk protokol olarak da kayda geçti.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Oğuz Karahan beraberindeki heyetle, GAÜ Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve üniversite üst yöneticileri ile görüştü.
Görüşmelerin ardından, “Akademik İşbirliği ve İyi Niyet Protokolü” imzalandı.
Protokol kapsamında; öğrenci değişimi, work-shop, ortak sertifika programları, çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle ilgili  konularda yardımlaşılacak, protokolün ana hedefine uygun ortak çalışmaların ve yeni girişimlerin yapılanması desteklenecek.
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