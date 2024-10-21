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GAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencileri engellilere destek veriyor

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli bireylerin gereksinimlerine yönelik çalışmalarda bulunuyor.

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GAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencileri engellilere destek veriyor
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Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Seher Seçkin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi koordinasyonunda 'Girne 18 Yaş Üstü Özel Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören engelli vatandaşların, bireysel fizyoterapist ihtiyaçları ve daha sağlıklı yaşam için egzersiz ihtiyaçlarının tespit edilmesi üzerine geliştirilen ve Şubat 2024’den itibaren sürdürülen "Keep Moving Project" (Hareket Etmeye Devam Et) başlığı altındaki çalışmalar, 2024-2025 Akademik Yılı'nda da, 4'üncü sınıfta öğrenimine devam eden ve akademisyenlerin gözetimindeki stajyer öğrenciler ile sürdürülecek.
 
Seçkin, Merkez’de bulunan engelli bireylerin fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının giderilmesi, yaşam kalitelerinin arttırılması, fonksiyonları ve aktivitelerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata entegre olmalarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmaların pozitif ilerleme ve geliştirme sonuçlarının, çok olumlu veri değerleri açısından kendilerinde mutluluk ve güçlü motivasyon oluşturduğunu kaydetti.
 
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