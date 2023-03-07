GAÜ depremzede öğrenciler için ücretsiz aşevi kurdu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), depremzede öğrenciler için ücretsiz aşevi kurduğunu açıkladı.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre GAÜ Manhattan Cafe’de oluşturulan aşevi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında Girne bölgesindeki tüm depremzede öğrencilere yemek ikramı yapıyor.
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