GAÜ depremzede öğrenciler için ücretsiz aşevi kurdu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), depremzede öğrenciler için ücretsiz aşevi kurduğunu açıkladı.GAÜ’den yapılan açıklamaya göre GAÜ Manhattan Cafe’de oluşturulan aşevi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında Girne bölgesindeki tüm depremzede öğrencilere yemek ikramı yapıyor.