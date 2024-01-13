banner913
banner932
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
9 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
9 0
 
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
53 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
20 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
14 0
“100 bin olsa ne yazacak?”
“100 bin olsa ne yazacak?”
86 0
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
27 0
banner996
banner985

GAÜ'den Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj

banner989

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, GAÜ olarak ana misyonlarının devleti sonsuza kadar yaşatmak olduğunu belirtti.

banner974
GAÜ'den Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj
banner971


Akpınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
“Üniversitemizin de, bağrında teşekkül ettiği ve sonsuza kadar varlığını devam ettireceği vatan toprağında; onu vatan yapabilmek adına gerçekleştirilmiş, ‘Milli Mücadele ve Onun Ölümsüz Kahramanı’ Rauf Raif Denktaş'ı edebiyete intikalinin 12'inci yılında  ‘Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ olarak,  şükran ve minnet ile yad’ediyor, rahmet diliyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi olarak ana misyonumuz, onun en büyük ülküsü devletimizi sonsuza kadar devam ettirmek, aziz hatıratını unutturmamak, toplumsal ve siyasal emanetleri ile manevi mirasının gereklerini yerine getirebilmek olduğunu da bir kez daha  teyit ediyoruz.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.