GAÜ'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, Girne Amerikan Üniversitesi’nde de (GAÜ) kutlandı.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törene, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende, GAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İzzettin Kök, “Cumhuriyete giden yolda askeri, hukuki, siyasi ve sosyal anlamda yaşanan olgular ile Cumhuriyet'in kurulmasından sonra yapılan devrimler ve elde edilen kazanımları karşılaştıran” bir konuşma yaptı.

GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan da yayımladığı bildiride, “Cumhuriyetimizin 101. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu içinde ulusumuzun varolma yolunda attığı en büyük adımı simgeleyen bu anlamlı günde saygı, minnet ve rahmet ile sonsuza kadar anacağımız Kurucu Cumhurbaşkanımız ve Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği, bağımsızlık ve özgürlük değerlerini bir kez daha idrak ediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve yüceltmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır. Nice 29 Ekim'lere... Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.

