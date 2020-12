Lefkoşa Türk Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı.Protokol sonrası İBB’nin resmi Twitter hesabından “Hoş vakitler gardaşçığım napan? Tamamsın?” gönderisi paylaşıldı. Paylaşım üzerine LTB’nin resmi Twitter hesabından “Burada her şey güzel kanka. Büyük Han’da kahve içmeye de bekleriz” yanıtı geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı.LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde online olarak imzaladığı protokol kapsamında başta kültürel, sosyal ve ekonomik alanlar olmak üzere her konuda işbirliği yapılması hedefleniyor.Söz konusu protokolün imzalanması sonrası, İBB’nin resmi Twitter hesabından “Hoş vakitler gardaşçığım napan? Tamamsın?” gönderisi paylaşıldı.İBB’den yapılan paylaşım üzerine LTB’nin resmi Twitter hesabından “Burada her şey güzel kanka. Büyük Han’da kahve içmeye de bekleriz” yanıtı geldi.Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki belediye arasında imzalanan protokolü tweeter hesabından şu şekilde duyurdu; “İstanbul ile Lefkoşa artık kardeş. Hoş vakitler gardaşcığım napan, tamamsın?" ”İmza töreni, pandemi nedeni ile online video konferans şeklinde gerçekleştirildi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Değerli dostum, kıymetli mevkidaşım” diyerek başladığı konuşmasında, sevgisini ve kardeşliğini her zaman hissettiği tüm Türkiye halkına selamlarını iletti.Çok önemli ve anlamlı bir iş birliği adımının atıldığını vurgulayan Başkan Harmancı, “Dünya metropollerinden biri olan İstanbul ile Lefkoşa çığır açıcı bir iş birliğine imza atıyor” dedi.Her iki şehrin de aşkla tarif edildiğini ifade eden Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlerimizin pek çok ortak noktaları var. Lefkoşa’nın da İstanbul’un da aslında tek rengi yoktur, bu renkler iç içe geçmiş, el ele vermiş ve tam da insan haklarında bahsedildiği gibi kardeşçe, barış içerisinde yaşamaktadır. Bizler de o renklere samimiyetle ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz”Harmancı “Bilindiği üzere her iki şehirde de farklı dinlerden, farklı etnik gruplardan, farklı dillerden insanlar bulunuyor. İnanıyorum ki bu kardeşliğimiz bir arada yaşadığımız toplumlara da çok değerli mesajlar verecek ve bu iş birliğinin olumlu sonuçları tüm kesimlere ayrımsız yansıyacaktır” dedi.Yerel yönetimlerin toplumsal barış, sosyal adalet gibi çok önemli sorumlulukları olduğuna vurgu yapan Harmancı, bu bağlamda İBB’nin de aynı kararlılıkla çalıştığını belirterek, bu ortak kararlılığı kurumsal bir evreye taşımaktan mutluluk duyduğunu belirtti.“Kıbrıs sorunu gibi bizi kuşatan çerçeveleyen bir ortam içerisinde yine de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. İlk ve tek Kadın Sığınma Evi belediyemiz tarafından hizmete sunuldu. Paylaşım Mutfağı, hazırladığı yemekler ile ihtiyaçlı insanlarımıza günde bir öğün yemek sağlıyor, Engellemeyen Lefkoşa Birimimiz özel gereksinimli bireylere ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve toplumsal yaşama katılım hususlarında hizmet veriyor. Eğitim her çocuğun hakkı diyerek kısa süre önce de LTB El Ele Kreşimizi yeni binamıza taşıdık.İBB ile bu alanlarda birçok ortak noktamız var. Bu tecrübeleri beraber ileri taşımaktan büyük mutluluk duyacağız.“Sizler de bizler de dayanışmayı çok iyi bilen belediyeleriz. Emeği de ekmeği de paylaşmaya çalışan kurumlarız ve bunu da yurttaşlarımızla beraber yapıyoruz” diyen Harmancı, bu bağlamda iki belediyenin benzeştiğini ifade etti.Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:“Son dönemlerde sizlerin de muzdarip olduğu Covid-19 ile bütün dünya aslında yeni bir döneme de girdi. Dayanışmayı daha çok arttırmamız gereken, kolektif uyumu daha çok sağlamamız gereken bir döneme adım attık. Bence her iki şehirde bu bağlamda da şehrinde yaşayanlara çok olumlu pratikler sergilemişlerdir. Küresel düşünürken bir kez daha yerelin de önemi ortaya çıkmıştır.”KKTC’nin içinde bulunduğu durumdan dolayı özellikle ülkedeki gençlerin uluslararası toplumla buluşamıyor olması, kültürel ve sportif aktivitelerde yer alamadığı gerçeğinin var olduğunu dile getiren Başkan Harmancı, “Gençlerimizin artık Kıbrıs’ın kuzeyindeki platformlar ve sahalarla birlikte dünyadaki yaşıtları gibi uluslararası platformlarda hak ettikleri şekilde yer almalarını istiyoruz. Bunu da emin olun ki ülkedeki uluslararası tanınmış kimliğe sahip tek kurum olan LTB ile uluslararası alanda çok büyük bir etkiye sahip İBB’nin ortaklığı büyük bir çığır açacaktır ve insanımıza İnsan Hakları Günü’nde verebileceğimiz en önemli mesajlardan biri olacaktır” dedi.Başkan Harmancı, sözlerini “Emin olun ki bu bir başlangıç ve bundan sonrası daha da güzel olacak. Bu anlamlı günde, Lefkoşa ile İstanbul’un kardeşliği hem Türkiye’de yaşayan her bir bireye hem de Kıbrıs’ta yaşayanlara umut olacak, tahakküme dayalı değil ortaklığa ve kardeşliğe dayalı bir iş birliğinin kapılarını açacak. Başka bir diyaloğun mümkün olduğunu anlatacak. Tahakküme dayalı değil, ortaklığa dayalı kardeşliğe dayalı bir iş birliğinin kapılarını açacak.” diye tamamladı.