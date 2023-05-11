GAB kanser konulu seminer düzenledi

GAB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre,

Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, seminerin başında yaptığı konuşmada,

onlarca ödülü ve makalesi olan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ı burada ağırlamaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Amcaoğlu, hemen hemen her ailede bir kanser vakasının olduğunu, bu hastalığa yakalanmadan yapılması gerekenleri doğru bilmek gerektiğini söyledi.









Gönyeli Sağlık Evi’ni de önümüzdeki hafta hizmete açacaklarını kaydeden Amcaoğlu, sağlık evinin 65 yaş üstü yaşlılara hizmet verebilecek durumda olduğunu söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi (GAB) organizasyonu ve Memorial Kıbrıs işbirliği ile “Kendimi ve Ailemi Kanserden Nasıl Korurum” konulu seminer gerçekleştirildi.seminerde, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan kanserden nasıl korunulacağı konusunda konuşma yaptı.