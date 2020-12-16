CTP Milletvekili Doğuş Derya, yeni kurulan hükümetin bakanlarını eleştirerek, “Ne alakası var bu insanların o bakanlıklarla” diye sordu



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Genç TV’de yayınlanan ‘Bugüne Dair’ programına konuk olarak Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Ersan Saner Başbakanlığında kurulan yeni hükümete dair eleştirilerini dile getiren Derya, kabinede kadın bulunmamasına ilişkin bir soru üzerine, “Futbol takımı gibi bir kabine... Hepsi halihazırda çok mu başarılıydı da bir tek kadın bakan konusunu tartışıyoruz” cevabını verdi.

Atanan bakanların ve bakanlıklarda yapılan ‘kaydırmaların’ anlamsız olduğuna işaret eden Derya, “Maliye Bakanını Eğitim Bakanı yaptılar, bir ilahiyat mezunu Ekonomi ve Enerji Bakanı oldu... Ne alakası var bu insanların o bakanlıklarla?” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Yaşanan duruma şaşırmadığını belirten Doğuş Derya, “Bir şekilde birileri kendi menfaatleri doğrultusunda ‘dama taşı’ gibi yerleştirildi” dedi.

