Futbol camiası Eriş’e ağlıyor

Futbol eski hakemi ve gözlemci Hasan Eriş’in genç yaşta vefatı tüm futbol camiasında üzüntüye neden olurken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başta olmak üzere, dernekler ve kulüpler Hasan Eriş’in vefatı ile ilgili mesajlar yayınladılar.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulunun yayınladığı başsağlığı mesajı şöyle: “Kıbrıs Türk futboluna, hakem ve gözlemci olarak önemli hizmetlerde bulunan Hasan Eriş'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak merhum Hasan Eriş'e Allah'tan rahmet; yaslı ailesi, sevenleri ve tüm futbol camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz.”