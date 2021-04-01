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Fuat Oktay, saat 15.00’te geliyor

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Fuat Oktay, saat 15.00’te geliyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çalışma ziyareti için bugün KKTC’ye geliyor. 

Saat 15.00’te Ercan Havalimanı’nda olması beklenen Fuat Oktay, günübirlik ziyaretinde temas ve incelemelerde bulunacak.

Güvercinlik köyünde, TC ile KKTC arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemeler yapacak olan Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’le bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir çekimleri Gazimağusa’da devam eden ve Kıbrıs’a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasına da katılacak.

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