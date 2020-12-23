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Fuat Oktay, müjdeyi verdi

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Fuat Oktay, müjdeyi verdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Oktay, KKTC’de kamu çalışanlarının maaş müjdesi beklediğini belirterek, “O müjdeyi verelim.. 800 milyon TL nakit aktarımı yapacağız” dedi.
Oktay, aktarılan 800 milyon TL ile bütçe ve maaş ödemelerindeki sorunun çözüleceğini ifade ederek, “Bunun ötesinde sorunlar olursa birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğiz” diye konuştu.
Yapılacak olan yardımın sadece memur maaşlarına değil, özellikle yollardaki alt yapı sorunlarının çözülmesi ve e-devlet işleri için harcanması için tahhüt aldıklarını belirten Fuat Oktay, ayrıca yıl içinde 500 yataklı bir devlet hastanesi için çalışma başlatılacağını da açıkladı. 
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