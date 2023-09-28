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Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
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Fuat Oktay KKTC'ye geldi

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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti KKTC'ye geldi

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Fuat Oktay KKTC'ye geldi
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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti dün akşam KKTC'ye geldi.
Heyet, bugün ve yarın devlet ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunacak.
Dün akşam saat 17.35’de KKTC’ye gelen heyet temaslarına bugün başlayacak.
TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bugün ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Başbakan Üstel’in kabulünün ardından görüşmeye geçilecek.
Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti daha sonra Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ile toplantı yapacak
29 Eylül Cuma günü Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek heyet, ​​​Kapalı Maraş’ı da ziyaret edecek.
Heyet Cuma akşamı KKTC’den ayrılacak.
 
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