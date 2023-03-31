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Fuat Oktay geliyor

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Fuat Oktay geliyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Fuat Oktay, ülkede bulunacağı sure içinde Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek, heyetler arası toplantılara katılacak.
Başbakan Ünal Üstel, dün katıldığı bir programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın KKTC’de bulunacağı süre içinde 2023 – 2024 Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanacağını söyledi.
Üstel, talep ettikleri rakamların protokole yazıldığını da ifade etti.
 ‘Hükümete güvenmiyoruz’ şeklinde bir seromoni çıktığını dile getiren Üstel, bunu söyleyenlerin neye dayanarak bu şekilde konuştuklarını sorguladı.
“Senelerdir Cumhuriyet Meclisi’nin raflarında kalan yasaları biz geçirdik” şeklinde konuşan Üstel, söyledikleri her şeyi yaptıklarının özellikle altını çizdi.
 
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