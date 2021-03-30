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Fuat Oktay geliyor

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Fuat Oktay geliyor
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Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ isimli TRT dizisinin gala gecesine katılmak için ülkemize gelecek.
Fuat Oktay’ın Perşembe günü saat 15.00’te KKTC’ye geleceği ve bazı temaslar ile incelemelerde bulunduktan sonra Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi’nde yapılacak olan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ isimli dizinin gala gecesine katılacağı bildirildi. Oktay’ın gala gecesi sonrasında adadan ayrılacağı kaydedildi.
 
 
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