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Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı yemin töreni için geliyor

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Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı yemin töreni için geliyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak amacıyla yarın KKTC’ye geliyor.

TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay yarın KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gidecek.

AA’nın haberine göre, Oktay, 18 Ekim'de yapılan seçimleri kazanarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin töreninde ve Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki devir teslim töreninde bulunacak.

Törenlerin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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