Fuat Oktay adada

Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni için ülkemize gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanı Fuat Oktay saat 14.00 sıralarından özel uçakla ülkemize geldi.Oktay'ı havaalanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bazı bakanlar karşılarken, birçok vatandaş ise ellerinde KKTC ve TC bayraklarıyla sevinç gösterileri yaparak Fuat Oktay'ı karşıladılar.