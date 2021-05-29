Fuar kavşağına trafik ışığı konulacak





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, trafik konusunda Polis Trafik Müdürlüğü ile toplantıda bir araya geldiklerini ve yolların durumu ile en çok kaza olan noktalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, Lefkoşa Fuar kavşağı için çözümün trafik ışıkları olduğunu ve oraya trafik ışığı konacağını kaydetti.

