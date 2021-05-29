banner583
Rakamlar endişe verici
Rakamlar endişe verici
32 0
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
13 0
 
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
29 0
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
419 0
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
30 0
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
206 0
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
20 0
banner661
banner570

Fuar kavşağına trafik ışığı konulacak

banner476

banner666
Fuar kavşağına trafik ışığı konulacak
 
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, trafik konusunda Polis Trafik Müdürlüğü ile toplantıda bir araya geldiklerini ve yolların durumu ile en çok kaza olan noktalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, Lefkoşa Fuar kavşağı için çözümün trafik ışıkları olduğunu ve oraya trafik ışığı konacağını kaydetti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.