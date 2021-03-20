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Fuar Alanı’nda yine aynı manzara

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Açık olan sektörlere getirilen 7 günde bir PCR testi zorunluğu, Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezinde yine yoğun kuyruklar oluşmasına neden oldu

Fuar Alanı’nda yine aynı manzara
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Kısmi açılımın ardından özel sektörden istenilen PCR testi zorunluluğu, Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR testi merkezinde dün yine yoğun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR testi merkezinden edinilen bilgiye göre 8 hemşire 3 kayıtçı ile günlük bin 700 ila bin 900 arası kişiye test yapıldığı öğrenildi.



Birçok vatandaşın dakikalarca kuyrukta beklediği gözlemlenirken, sosyal mesafenin de zaman zaman yok sayıldığı dikkat çekti.
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı pcr kuyruğu adeta hastalığa davetiye çıkarıyor.


 
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