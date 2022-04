LTB Başkanı Harmancı, AKP tarafından bilinçli bir şekilde rejim krizi tırmandırıldığını söyledi



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, hükümetlerdeki istikrarsızlığın “başkanlık rejimine geçmek” adına yapıldığını, aynı durumun belediyeler reformu için de geçerli olduğunu iddia etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AKP tarafından bilinçli bir şekilde rejim krizi tırmandırılıyor, bir kere iplerini kaptıranlar da o ipe her asıldıklarında o ip kendilerini daha da içeriye çekiyor, Türkiye aydınları ve muhalefeti Kıbrıs sorununda ne düşünürlerse düşünsünler bu duruma karşı bilgilendirilmeli, burada yaşanan rezillikler ve baskı politikalarının ayyuka çıkarılması sağlanmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti bizim için bir çok açıdan özel bir ülke (bunun nedenlerini çeşitli defalarca kendimce açıklamıştım), sevgi bağımızın iktidardaki partilerle ölçülemeyeceği ama bize dayatılan sindirme, değiştirme ve dönüştürme politikaları karşısında durmanın da her şeyden önce insan olmanın gerekliliği olduğunu vurgulamak isterim.

Türkiye 1920’de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu kabul etti, hem bizi şu an yöneten seçilmişler hem de AKP Kıbrıs’ın kuzeyinde bu temel varoluşu çiğnemek için ellerinden geleni yapıyor.

Fragmanı oynatılan başkanlık rejimini yalvararak istetecekler bize, şu an bağırılan yerel yönetimler reformunu da ha keza “lütfen yapın” denilecek duruma getirilecek.

Maddi kazanımlar temeline dayandırılan her türlü çalışma hayatı mücadelesi ve bu konuda yerel ortaklaşma, plan ve program yapamamanın sonuçlarını çok acı bir biçimde yaşıyoruz.”