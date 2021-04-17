Foto Ümit’e gözyaşlarıyla veda

Lefkoşa'nın simge isimlerinden biri olan ve 'Foto Ümit' olarak bilinen Ümit Esinler dün son yolculuğuna uğurlandı



Lefkoşa’nın tanınmış ve sevile simalarından olan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ümit Ali Esinler(Foto Ümit) dün son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilen Ümit Ali Esinler’in cenazesine aile yakınları ve dostları katılırken, gözyaşları sel oldu.

Esinler uzun zamandır mücadele ettiği hastalığa yenilerek Perşembe günü vefat etmişti.

