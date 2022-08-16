“Formül, CTP’nin tek başına iktidarıdır”

CTP lideri Erhürman, demokraside ve ekonomide yaratılan tahribatı çözecek tek bir formülün CTP’nin tek başına iktidarı olduğunu vurguladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Maraş Örgüt binasının açılışına katıldı.

Erhürman açılış törenindeki konuşmasında, "CTP adayı Süleyman Uluçay’ın Mağusa Belediye başkanı olacağını ve Mağusa’nın iyileşeceğini" kaydetti.

Ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Erhürman, ülkedeki ekonomik durumun yarattığı tahribattan ve demokraside her gün açılan gediklerden ciddi bir şekilde bunalmış durumda olduklarını söyledi.

1970’ten beri var olan ilkelerle yürümeye devam ettiklerini dile getiren Erhürman, parti olarak odaklarının eşitlik ve insan olduğunu söyledi.

Demokraside ve ekonomide yaratılan tahribatı çözecek tek bir formülün olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu formül bugüne kadar denenmemiş olan formüldür, CTP’nin tek başına iktidarıdır” diye konuştu.

CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Süleyman Uluçay da konuşmasında, açık Maraş bölgesinin bazı siyasi çevreler tarafından "nasıl olsa bizimdir" diye görülmesini eleştirdi ve “Bunun böyle olmadığını ilk yapılacak belediye seçimlerinde ispatlayacağımızı görüyorum” diye konuştu.

