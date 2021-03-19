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Fonun kasasından bir günde 12 milyon TL çıktı

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6 bin 342 kişi İhtiyat Sandığı’ndaki birikimlerinden 2’şer bin TL çekti. Fonun kasasından bir günde 12 milyon 65 bin TL çıktı

Fonun kasasından bir günde 12 milyon TL çıktı

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan açıklamada " İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Kararnamesi" uyarınca özel sektör çalışanlarına kendi birikimlerinden Mart ve Nisan aylarında, her ay için bir kez ödenecek olan 2000 TL ödemelerinin bugün başladığı duyuruldu.
Açıklamada bu çerçevede 18 Mart 2021 tarihine kadar yapılan başvuruların ödemesi dün  İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, “Bu çerçevede 6 bin 342 hak sahibi iştirakçimize  12 milyon 65 bin TL tutarında ödeme yapılmıştır” dendi
Açıklama şöyle devam etti:
“Mart ayı ile ilgili , 2000 TL Süreli ve Kısmi Ödeme başvuruları;  31 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online yapılabilecektir.
İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından kurulan  sistem çerçevesinde, ilgili  kararnamenin süresi dolana kadar  ( 30 Nisan 2021 tarihine kadar)  haftanın Perşembe günleri hak sahiplerine düzenli  bir şekilde ödemeler yapılacaktır”
 
 
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