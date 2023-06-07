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“Fonlar kaldırılmalı, KDV’ler düzenlenmeli”

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, pahalılığı önlemek için fonların belli bir süreliğine kaldırılması ve KDV oranlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı

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“Fonlar kaldırılmalı, KDV’ler düzenlenmeli”
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ülkemizdeki enflasyondan bahsederek, Türkiye'de kurulan yeni hükümetin önceliğinin de yaşanan enflasyonu durdurmak, fiyat artışların önüne geçmek olduğunu belirtti.
Deniz, kullandığımız para birimi olan Türk Lirası'nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından idare edildiğine işaret edilerek, bu nedenle de KKTC olarak pahalılığa karşı yapabileceğimiz şeylerin sınırlı olduğunu vurguladı. Pahalılığı önlemek için yapılabileceklerin arasında, fonların belli bir süreliğine kaldırılması ve KDV oranlarının yeniden değerlendirilerek, iyileşme olana kadar pahalılık önlenebileceğini belirten Deniz, bugün yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının, gerek hane halklarının, gerekse iş dünyasının kısacası 7'den 70'e herkesi olumsuz etkilendiğini vurguladı.
Deniz, özellikle iş dünyası bugün artan fiyatlar karşısında sermaye sıkıntısı çektiğine dikkat çekerek, işletmecilerin sattığı malı yerine koyamadığını, koymak için daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Deniz, günümüz koşullarında finansmana erişmenin çok zor olduğunu, çünkü hem çok kısa vadeli, hem de çok yüksek faizler talep edildiğini belirtti.
 
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