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Flamingodan güzel haber

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Karpaz’da deniz kenarında, 1 Eylül günü, halsiz ve ayakta duramaz halde bulunan flamingo kurtarılarak Yaban Hayat Hastanesi’ne ulaştırıldı.

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Flamingodan güzel haber

Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan açıklamada, Başhekim Vet. Dr. Tayfun Çanakçı ve Uzmanlar tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen ve yoğun bakıma alınan flamingonun dün yapılan kontrollerinde tedaviye yanıt verdiği gözlemlendiği aktarıldı. 
Yapılan açıklamada, “Kıbrıs Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı uzmanları gerçekleştirdiği tedavi ve rehabilitasyon sürecinde, flamingonun ayağa kalkıp yürümeye ve kilo almaya başlaması, önümüzdeki günlerde tamamen iyileşip doğaya döneceği konusunda bizleri ümitlendiriyor. Umuyoruz ki adamızda ve dünya genelindeki bu ekolojik yıkımı en az hasarla atlatırız.” ifadeleri kullanıldı. 

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