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Fizyoterapistler Derneği tarafından özel gelişen çocuklara yönelik omurga sağlığı eğitimi verildi

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Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen “StandUp Right/Dik Durmak İyidir” projesi çerçevesinde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda eğitim verildi.

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Fizyoterapistler Derneği tarafından özel gelişen çocuklara yönelik omurga sağlığı eğitimi verildi
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını korumaya yönelik yapılan ve dünyada da ilk kez uygulanan “Beden Farkındalığı Terapileri” temelli çocuklarda ve özel gelişen bireylerde “Koruyucu Omurga Sağlığı” eğitimlerinin ilki, uzman fizyoterapist ekip tarafından 56 özel gelişen çocuk ve gencin katılımıyla yapıldı.
Temel Beden Farkındalığı Terapisi Eğitmenleri Dr. Fzt. Aytül Özdil, Dr. Fzt. Mehmet Miçooğulları ve Pediatrik Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melis Sahilli Bağkur tarafından verilen eğitimde, öğrencilerin omurga sağlığı ve koruyucu fizyoterapi yöntemleri ile farkındalıklarının geliştirilmesi için yapılan sunumun ardından, öğrencilerin günlük yaşam pratiklerinde kullanabilecekleri egzersizler yaptırıldı.
Dernek, Kuzey Kıbrıs’ta yer alan 14 ilkokul ve 4 özel eğitim merkezinde “Çocuklarda Omurga Sağlığı” eğitimlerine devam edecek.
Proje Koordinatörü Münevver Özakalın, projeyle ilgili haber ve etkinliklerin Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Facebook hesabı/ Instagram hesabı ve “www.ktfb.org” internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini, ayrıca [email protected] e-mail adresinden soru ve görüşlerin iletilebileceğini kaydetti.
 
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