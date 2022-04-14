Fiyatlar uçuyor, vatandaşlar kara kara düşünüyor

Her evin vazgeçilmezi temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı bir yılda yüzde 104,95 oranında zamlandı. Yine temel gıdalardan süt fiyatı yıllık bazda yüzde 111,03, tavuk fiyatı da yüzde 111,41 arttı. Kuzu eti pirzola bir yılda yüzde 40.06, hellim yüzde 73.59, yoğurtta da yüzde 84.39 artış yaşandı



KKTC’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor

Gıda enflasyonu Mart ayında çıktığı %91.86 oranıyla 1990’lı yıllardan bu yana en yüksek seviyesine uçtu

FİYATLAR 1 YILDA %92 ARTTI…

KKTC’de gıda enflasyonu Mart ayında çıktığı %91.86 oranıyla 1990’lı yıllardan bu yana çıktığı rekor seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Mart 2021’de gıda enflasyonu yıllık bazda (Mart 2020’ye göre) sadece %12.85 oranında saptanmıştı. İstatistik Kurumu verileri, gıda enflasyonun geçtiğimiz Mart ayında %9.32 oranında yükseldiğini ve %13.05 oranında gerçekleşen aylık enflasyona tek başına %1.73 oranında etki ettiğini de gösteriyor. Verilere göre ayrıca, 2022’de uçuşa geçen gıda fiyatları yılın ilk üç ayında %26.84 oranında arttı. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun verilerine göre “genel enflasyon” da Mart ayında çıktığı %83.19 oranıyla sert artışını sürdürdü.

EKMEK %105, SÜT VE TAVUK %111 ARTTI…

İstatistik Kurumu verilerine göre, her evin vazgeçilmezi temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı Mart 2021-Mart 2022 periyodunda (bir yılda) %104,95 oranında zamlandı. Resmi veriler, yine temel gıdalardan süt fiyatının yıllık bazda %111,03, tavuk fiyatının da %111,41 oranında arttığına işaret ediyor. Mart 2022 sonuna göre bir yıllık periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde kapsanan (TÜFE) “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan gıdalardan kuzu eti pirzolada yıllık bazda %40.06 oranında (aylık %8.63), dana eti kıymada %38.75 oranında (aylık %10.04), hellimde %73.59 oranında (aylık %6.65), su (damacana) %63.21 oranında (aylık %14.67) ve yoğurtta da %84.39 oranında (aylık %4.36) artışlar yaşandı.

VATANDAŞ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR…

Covid-19 salgınıyla ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar, tam anlamıyla ekonomik krize dönüştü. Şubat’ta başlayan ve Mart ile Nisan aylarında da eden zam bombardımanın, Türk Lirası’nın ağır değer kayıplarıyla birleşmesi, Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşa hayatı zehir etmeye devam ediyor. Hem TL’deki kayıpların sürmesi hem de hükümetin boşalan Maliye kasasına para bulma derdi nedenleriyle zam yağmurlarının Nisan ayında da sürmesi bekleniyor. Ülkede yaşanan ekonomik krizin giderek derinleşmesi nedeniyle vatandaşlar nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor.



