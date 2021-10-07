Fiyat yükseliyor, depo dolmuyor

Ülkemizde 5 aylık periyotta akaryakıta 5 kez zam yapıldı, vatandaş artık araçlarının deposunu dolduramaz hale geldi. 5 ay önce 294 liraya dolan bir aracın benzin deposu şimdi 400 TL’ye doluyor

1 Mayıs 7 Mayıs 28 Mayıs 21 Haziran 13 Temmuz 23 Ağustos 5 Ekim Fark 95 Oktan 5,78 TL 6,07 TL 6,51 TL 6,96 TL 7,45 TL 7,35 TL 7,84 TL 2,06 TL 98 Oktan 5,88 TL 6,17 TL 6,64 TL 7,09 TL 7,60 TL 7,50 TL 7,99 TL 2,11 TL Dizel 5,32 TL 5,61 TL 6,04 TL 6,52 TL 6,91 TL 6,81 TL 7,30 TL 1,98 TL Gaz yağı 5,29 TL 5,58 TL 5,95 TL 6,37 TL 6,67 TL 6,57 TL 7,27 TL 1,98 TL

Bakanlar Kurulu kararıyla önceki gün akaryakıt zammı ile 95 oktan kurşunsuz benzin 7.84 lira, 98 oktan kurşunsuz benzin 7.99 lira, euro diesel 7.30 lira, gazyağı ise 7.27 lira oldu.Mayıs 2021’de ortalama bir aracın deposu 294 liraya dolarken şuanda 400 liraya doluyor. Hal böyle olunca vatandaşlar araçlarının deposunu doldurmakta zorlanıyor.Son 5 aylık süreçte Hükümet, 7 Mayıs, 28 Mayıs, 21 Haziran, 13 Temmuz tarihlerinde akaryakıt zammı yaparken, 23 Ağustos’ta ise 10 kuruşluk bir indirim gerçekleştirmişti.2021 Mayıs ayı itibariyle aydan aya akaryakıt artışı şu şekilde gerçekleşti.