“Fiyat artışı başlayacak”

Ekonomist Mehmet Saydam asgari ücretin artmasıyla fiyat artışının da başlayacağını söyledi ve “50 TL’ye aldığımız pirinci 65-75 TL’ye alacağız” dedi

Ekonomist Mehmet Saydam, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak, değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin belirlenecek olmasıyla ilgili konuşan Saydam, asgari ücretin artmasıyla fiyat artışının da başlayacağını söyledi.

Saydam, “Asgari ücret net 11 bin 550 TL net, brüt ise yaklaşık 13 bin TL belirlenirse yarın sabahtan (bugün) 50 TL’ye aldığımız pirinci 65-75 TL’ye alacağız” dedi. Saydam, ürünlerin sadece fiyatlarının artmadığını gramajında düştüğüne vurgu yaptı.

TL’nin Euro karşısındaki değer kaybına işaret eden Saydam, Euro para biriminin TL karşısında 20’lere ulaşmasına rağmen Kıbrıs’ın güneyindeki birçok üründe bizden daha fazla avantajlı olduğunu kaydetti.

“DEVLET, KARŞILIKSIZ YÜKSEK VERGİLER ALIYOR”

Ekonomist Saydam, birçok kişinin yatırımının asgari ücret üzerinden yapıldığını; fakat maaşlarını asgari ücret üzerinden aldığını anlattı; bunun işveren ve işçi tarafından uzlaşıldığını söyledi. Saydam, bunun nedenini ise devletin karşılıksız yüksek vergiler alması olarak açıkladı.

Saydam, “Hayallerimiz İsviçre gibi yaşamak, potansiyelimiz ise Pakistan gibi” dedi.

“KAMUYA İSTİHDAM SİYASETİN KİRLİ TARAFIDIR”

Kamunun özel sektörün çok önünde olduğunu kaydeden Saydam, mesai saatleri ve izinler nedeniyle kamuya talebin devam ettiğini anlattı. Saydam, kamuya istihdamın siyasetin kirli tarafı olduğunun altını çizdi.

Bir ailenin çocuğunun eğitim ve sağlığı için yıllık maaşının yüzde 50’sini harcadığının altını çize Saydam, “Bizim zamanımızda ailemiz sadece lise 3’te dershane parası harcıyordu. Şimdi ise ana okulda okuyan çocuklara 3 bin Euro ödüyoruz. Ülkede eğitim sistemi 12.30’da bitiyor. İnsanlar çocuklarına o vakit bakamayacağına göre, etüte veriyor ya da çocuğunu özel okula yolluyor” dedi. Saydam, eğitim saatleriyle kamuda çalışma saatlerinin eşitlenemediğini bu nedenle vatandaşa ek maliyet yüklendiğini söyledi.

“DEVLET, GÜMRÜKTEKİ FON VE KDV’DEN FERAGAT EDEMEZ”

Ülkede birçok şeyin ithal olduğunu, ithalatın ise gümrüğe geldiğinde fon, fiyat istikrar fonu, stopaj ve KDV’nin alındığını belirten Saydam, devlet bunlardan feragat edemeyeceğini; çünkü bu parayla bütçeyi kapattığının altını çizdi.

Kurulan düzenin iktidar ve muhalefetten kaynaklandığını dile getiren Saydam, “5 yıl boyunca kamuda emekli olan 10 kişi yerine 2 kişi alınsın... Polise ihtiyaç var ama; polis alamıyoruz, danışman alıyoruz. Bir okulda öğretmen fazlalığı var, yanındaki diğer okulda ise öğretmen azlığı var; fakat öğretmen kaydırmak yasak” dedi.

