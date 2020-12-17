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Fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

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Mağusa’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, Palm Beach balıkçı barınağında bağlı 2 tekne battı, 1 tekne ise karaya oturdu

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Fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı
 
Mağusa’da etkili olan sağanak yağışın ardından önceki akşam etkisini artıran fırtına, hasara neden oldu. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, Palm Beach balıkçı barınağında bağlı 2 tekne battı, 1 tekne ise karaya oturdu. Fırtına nedeni ile bazı araçlar da zarar gördü.

Şiddetli fırtına önceki akşam Mağusa ve Karpaz bölgesinde etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar gece yarısı şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Fırtına ile birlikte yağışlı hava da bölgede etkili olurken, şiddetli fırtına bazı bölgelerde evin avlusunda bulunan ağaçları yerinden söktü, devrilmesi ile birlikte evin bahçe demirlerine de zarar verdi.


Gece boyunca etkisini gösteren şiddetli fırtına karada olduğu gibi denizde de zarara yol açtı.Fırtına nedeni ile denizlerde dalga boyu yükseldi.
Palm Beach bölgesinde bulunan balıkçı barınağında bağlı 1 balıkçı teknesi ile 1 küçük sandal sular altında kaldı. Dalgalardan sürüklenen bir gezi teknesi ise karaya oturdu.
 
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