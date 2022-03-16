Fırtına, ağaç ve direkleri devirdi

Dikmen’de elektrik hatları koptu, bazı evlerin su depoları uçtu, ağaçlar devrildi

Ülkede dün etkili olan şiddetli rüzgar Dikmen’de zarara yol açtı.Bölgedeki bazı ağaçlar ve elektrik direkleri kırıldı, elektrik hatları koparken bazı evlerin su depoları uçtu.Belediye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale etti.Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi yurttaşların şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmasını istedi.Zararın büyük olduğunun altını çizen Çelebi, Dikmen İlkokulu’nun bulunduğu sokakta elektrik hatlarının koptuğunu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının sorunu gidermeye çalıştığını söyledi. Su depolarının uçtuğunu ve bazı ağaç dallarının koptuğunu ifade eden Çelebi, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.