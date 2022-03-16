banner762
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
12 0
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
59 0
 
29 0
1.3B 0
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
61 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
11 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
266 0
banner797
banner794

Fırtına, ağaç ve direkleri devirdi

banner476

Dikmen’de elektrik hatları koptu, bazı evlerin su depoları uçtu, ağaçlar devrildi

banner714
Fırtına, ağaç ve direkleri devirdi

Ülkede dün etkili olan şiddetli rüzgar Dikmen’de zarara yol açtı.
Bölgedeki bazı ağaçlar ve elektrik direkleri kırıldı, elektrik hatları koparken bazı evlerin su depoları uçtu.
Belediye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale etti.


Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi yurttaşların şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmasını istedi.
Zararın büyük olduğunun altını çizen Çelebi, Dikmen İlkokulu’nun bulunduğu sokakta elektrik hatlarının koptuğunu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının sorunu gidermeye çalıştığını söyledi. Su depolarının uçtuğunu ve bazı ağaç dallarının koptuğunu ifade eden Çelebi, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.