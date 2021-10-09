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Fırsatçıları önleme çalışması ters tepti

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Gönyeli-Lefkoşa istikametindeki kaçış yolu, 'fırsatçılar' tarafından kullanılması nedeniyle bariyerle engellendi, ancak sürücülerin sosyal medyadan tepkisi geri adım attırdı

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Fırsatçıları önleme çalışması ters tepti
Gönyeli çemberinde yaşanan trafik sorunu nedeniyle 2017 yılında yapılan 'kaçış yolları' sabah saatlerinde trafiğe bir nebze çare olsa da başka problemleri de beraberinde getirdi.
Gönyeli-Lefkoşa istikametindeki kaçış yolu, 'fırsatçılar' tarafından kullanılması nedeniyle bariyerle engellendi.
Girne'ye dönüş yolunu kullanıp yine Lefkoşa istikametine dönmeye çalışan fırsatçılar nedeniyle yapılan bariyerler oluşan uzun kuyruklar dolayısıyla sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Bazı vatandaşlar 'bunun sorumlusu yine vatandaştır' şeklinde söz konusu 'fırsatçılara' tepki gösterirken, kişi vatandaş da yaşanan durumun trajikomik olduğunu belirtti.
Gönyeli istikametinden Gönyeli çemberine gidiş kısmında kaçış yolunun uyanık kişiler tarafından amacı dışında kullanılmasını önlemek için yol içerisine konulan engeller, sosyal medyadaki yoğun eleştirilere maruz  kaldı.
İlgililer bu eleştiriler sonrasında yola konuşan engelleyici bariyerleri kaldırdı
Yol eski haline getirildi.
 
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