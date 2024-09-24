“Fırsat penceresi kaçırılmamalı"

Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili temaslarda bulunmak amacıyla New York’a giden CTP lideri Erhürman, enerji alanındaki fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili temaslarda bulunmak amacıyla New York’a gitti.

Erhürman, yarın BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde yapılacak Sosyalist Enternasyonal toplantısında “Diyalog ve Diplomasiye Yatırım” başlıklı oturumda konuşma yapacak.

Erhürman, konuşmasında, Kıbrıs çözüm süreciyle ilgili vizyonunu aktaracak ve kurgulanması olası yeni sürecin yöntemlerine ilişkin önerilerini aktaracak.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile de bir araya gelecek. Erhürman-Jenca görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve çözüm süreci ele alınacak. Bazı ülkelerin BM nezdindeki temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması da planlanan Erhürman'ın, bu görüşmelerde CTP’nin çözüm vizyonunu uluslararası aktörlere aktarması, BM nezdinde daha aktif bir diyalog ortamı oluşturması hedefleniyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York’a hareketinden önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında, New York’ta yapacağı temaslarla ilgili bilgi verdi.

CTP olarak üyesi oldukları Sosyalist Enternasyonal'in uluslararası bir yapı olduğunu ifade eden Erhürman, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde üyelerin katılacağı toplantıda Kıbrıs Türk halkını temsil edeceklerini söyledi.

Kıbrıs konusunda da hareketli bir dönem yaşandığını belirten Erhürman, CTP olarak kendilerinin de söz hakkını kullanacaklarını, önemli görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Doğru zemine basarak, BM parametreleri çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının özne olduğunu ve haklarının teslim edilmesi gerektiğini dünyaya doğru aktarmanın önemine vurgu yapan Erhürman, “Yeni müzakereler daha öncekiler gibi olmayacak, çünkü daha önceki yöntemlerle sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Bu da dikkate alınarak yeni süreç başlamalı, doğru yöntemler bulunmalı. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği tartışmaya açık değildir, pazarlığa da açık değildir” dedi.

Bir kez daha aynı şekilde masa çökerse, bugünkü statükoya dönülmeyeceğinin de BM tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Erhürman, enerji alanındaki fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini de kaydetti.

“Bize göre bu fırsat penceresi kaçırılmamalıdır” diyen Erhürman, bütün bu konuları yüz yüze konuşmak, doğru bir şekilde anlatmak amacıyla New York’ta yaklaşık 6 günlük yoğun temalarda bulunacaklarını söyledi.