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Fırıncılar Birliği'nden Un ve unlu mamullerin ithalatını serbest kılan kararına “tam destek”

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Fırıncılar Birliği'nden Un ve unlu mamullerin ithalatını serbest kılan kararına “tam destek”
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Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği, hükümetin un ve unlu mamullerin ithalatını serbest kılan kararına “tam destek” belirtti.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC’de un ithalatının yasak olmasından dolayı 26 yıldır, iki buğday ithalatçısının ülkeye buğday ithal ettiği ve bu buğdayı 3 değirmenin işlettiğini kaydetti.

Çıralı, bugüne kadar ekmeğin kalite ve fiyatını direkt olarak 2 buğday ithalatçısının yönlendirdiğini ve bu “yanlış duruma yeter artık demenin zamanı gelip geçtiğini” savundu.

Pandemi ile başlayan ve döviz krizi ile zirveye çıkan ekonomik sıkıntılar nedeniyle son bir ayda ekmeklik unun üç kez zamlandığını ve dördüncü zammın da işletmelere bildirildiğini belirten Çıralı, hükümetin aldığı kararla bu zammın bir süre daha ertelendiğini ve halkın daha da dar boğaz edilmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

“YERLİ SANAYİYİ DESTEKLEDİK VE DESTEKLEYECEĞİZ ANCAK KURULAN DÜZEN, DÜZEN DEĞİL”

Çıralı, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler her zaman yerli sanayiyi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Ancak kurulan düzen, düzen değildir. Hiçbir sanayici kendi hammaddesini başkasının tekeline bırakmak istemez. Zaman birlik, beraberlik ve birleşme zamanıdır. Kişisel menfaatler toplum menfaatinin önüne geçmemelidir.”

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