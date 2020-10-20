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Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

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Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Ülkemizde dün itibariyle görülmeye başlanan sonbahar yağmurlar bugün de bazı bölgelerde devam ettii.
Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Lefkoşa bölgesinde başlayan kısa süreli sağanak yağışlarla birlikte dolu yağışı bazı bölgelerde zarara yol açtı.
Lefkoşa'nın doğusndaki Akıncılar köyünde ve karşısındaki Güney Kıbrıs köyü Lymbia'da yağmur, fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 20 dakika süren yağmurla birlikte fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattı. 
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