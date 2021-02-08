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Filiz Besim de koronaya yakalandı

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Filiz Besim de koronaya yakalandı
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Ülkemizin tanınmış ve sevilen doktorlarından Sağlık eski bakanı Dr. Filiz Besim'in de koronavirüse yakalandığı belirlendi. Temaslı olduğu için bir süredir izole olan Besim'in karantinada yapılan testinde Covid 19 olduğu anlaşıldı.

Bugün tedavisine başlanan Filiz Besim'in zatürre başlangıcı olduğu gerekçesiyle tedavisine hastanede devam edilecek.

Besim'in ailesinde pozitifleşen bir vakanın temaslısı olduğu ve düzenli olarak PCR testinin yapıldığı öğrenildi.
Filiz Besim konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Çok değerli dostlarım arkadaşlarım, ailem ve beni merak eden herkes. Biliyorsunuz daha önce temaslı olduğumu ve izole olduğumu yazmıştım. Bu sabah hissettiğim birtakım bulgular nedeniyle hastaneye geldim. Yapılan tetkikler sonucu sağlığın melekleri hastanede olmam gerektiğine karar verdi. Birçok telefona ve mesaja bakamadım. Ama merak etmeyin gayet iyiyim.
Tüm sağlık çalışanlarının alnından öpüyorum. Ne olur herkes kendine çok iyi baksın.
Söz veriyorum her gün yazacağım.
Sağlıkla kalın."

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