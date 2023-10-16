banner913
banner932
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
23 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
58 0
 
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
18 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
26 0
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
31 0
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
17 0
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
27 0
banner964

Filistin’deki Hastanelere Evkaf tarafından yardım gönderildi

banner476

banner974
Filistin’deki Hastanelere Evkaf tarafından yardım gönderildi
banner971
Filistin’de bulunan Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılar nedeniyle çok zor durumda olan ve ihtiyaca cevap veremez duruma gelen hastanelere Evkaf tarafından yardım gönderildi.
Yaşanan saldırılar neticesinde hastanelerde oluşan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi gayesiyle AFAD tarafından oluşturulan Filistin Yardım Kampanyası’na Evkaf tarafından da destek sağlandı.
Yapılan araştırmalar sonucunda yüzlerce yıl önce Kudüs bölgesine destek olma maksadıyla Kıbrıs‘ta kurulan çok sayıda vakıf olduğu bilinmektedir.  
Bu vesileyle hem insani hem de ecdat geleneği olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor son günlerde yaşananlar nedeniyle hayatını kaybeden binlerce Filistinli’ye Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.