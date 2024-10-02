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"Filistin için El Ele" Kampanyası Evkaf Personellerinin Desteğiyle Güçleniyor

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"Filistin için El Ele" Kampanyası Evkaf Personellerinin Desteğiyle Güçleniyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi personelleri, aylardır süren yoğun saldırılar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimiz için başlatılan “Filistin için El Ele” kampanyasına bağışta bulunarak anlamlı bir desteğe imza attı.

Büyük bir duyarlılık örneği gösteren Evkaf personelleri, kendi aralarında topladıkları bağışı “Filistin İçin El Ele” kampanyası için Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından açılan yardım hesaplarına yatırarak tüm duyarlı vatandaşlarımızı kampanyaya destekte bulunmaya davet etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve AFAD iş birliğinde çeşitli kurumların katılımıyla gerçekleştirilen kampanyaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız altta yer alan banka hesaplarına maddi bağışta bulunabilir, dileyen vatandaşlarımız ihtiyaç duyulan malzemeleri belirtilen noktalara teslim edebilirler.

Başta Kıbrıs Vakıflar İdaresi personelleri olmak üzere kampanyaya destek olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.
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