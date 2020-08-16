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Fikri Toros'tan hükümete sert eleştiri

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Fikri Toros'tan hükümete sert eleştiri
Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa milletevekili Fikri Toros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti daha önce yaptığı Lefkoşa Fuar alanının pandemi hastanesine dönüştürülmesi önerisini dikkate almayarak toplum sağlığını tehlikeye atmakla suçladı.
İşte Fikri Toros'un paylaşımı:
Sayın Ersin Tatar ve Kudret Özersay’ın dikkatlerine:
14 Mart tarihinde yürürlüğe giren karantina sürecinde, sağlık kapasitesinin arttırılması kapsamında bir PANDEMİ HASTANESİ’nin hizmete girmesi ve Covid-19 hastalarının tedavilerinin, genel kamu sağlık hizmetlerinden ayrılması gerektiği sağlık uzmanları tarafından sizlere bildirilmişti.
Bunun için en pratik çözüm olarak, Lefkoşa Fuar Alanında bulunan binaların veya Atatürk Spor Salonu’nun kısa zamanda ve imkanlarımız çerçevesinde bir Pandemi Hastanesine dönüştürülebileceğini aylar önce Meclis kürsüsünde yaptığım bir konuşmada sizlere önermiştim.
Bu önerimiz dikkate alınmış ve gereği yapılmış olsaydı, bugün yeniden kapanmayı gerektirebilecek olasılığı tartışır olmayacaktık! Hemfikir misiniz?
Bu ihmalin yarattığı yetersizlik, ve onun yol açtığı güvensizlik sizi neden rahatsız etmiyor?
Yeniden açılma sürecinde vaka sayısının artacağını, yerel bulaş olacağını ve sağlık altyapımızın yetersiz kalacağını bilim danışma kurulu size defalarca söylemişti. Bu hayati ihtiyaca karşı gösterdiğiniz duyarsızlık, sağlığımızın yanısıra sosyo-ekonomik yaşamımızı ve eğitim alanımızı ciddi bir risk altına itmiştir. Bunun farkında mısınız?
Takriben 4 aydan bu yana ayni konunun defalarca gündeme getirilmiş olmasına rağmen bir çözüm üretmemiş olmanız, size göre halkın kabul edebileceği birşey mi?
Böylesi basit bir irade ortaya koyamayanlar olarak, Toplum Liderliği konumunda olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde halktan oy isterken nasıl hissedeceksiniz?
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